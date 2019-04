In Bayerns erster und größter Clip´n Climb Kletterarea findest Du viele abenteuerliche Kletterstationen und Elemente in knalligen Farben und Formen. Vom Spaghettiberg bis zum Big Cheese, von der Vertical Drop Slide zum Time Traveller, sowie viele weitere Attraktionen stehen für spaßiges Klettern in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Die Besonderheit: Clip´n Climb verfügt über ein vollautomatisches Sicherungssystem, das heißt es ist keine zweite Person zum Sichern notwendig.