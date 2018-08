Die Kandidatinnen, die jetzt in der TOP 15 sind, nehmen ab 14. August am großen Onlinevoting der Schönen Münchnerin 2018 teil. Fünf Plätze für das Finale im Deutschen Theater am 14. September sind bereits vergeben, sechs Bewerberinnen haben jetzt noch einmal die Chance, über das Onlinevoting ein Ticket für die Endrunde zu lösen.