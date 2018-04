AZ-Meinung Treffen von Ankara: Gipfel des Zynismus

Wer sich das Foto oben auf dieser Seite einmal genauer besieht, der fühlt sich möglicherweise an ein Treffen dreier Mafia-Bosse in einem Hollywood-Film erinnert. Der Gipfel der ehrenwerten Männer Ruhani, Erdogan und Putin war der Gipfel des Zynismus. Ganze 100 Minuten plauderten sie, sicher immer wieder unterbrochen von ihren Dolmetschern, über das von ihnen verursachte massenhafte Sterben in Syrien – ein so hochkomplexer Konflikt, dass selbst wochenlanges Dauerpalaver nicht zwangsläufig zu einer Lösung führen müsste. Eine solche wollen die drei Herren aber auch gar nicht. Was sie wollen, ist ihre Interessen durchsetzen, egal, wie viele Menschenleben es kosten mag.