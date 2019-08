ACM-Projektleiter Paul Leibold deutet an, dass es bereits Gespräche mit Herstellern gebe – einem aus Europa und einem aus China. Um wen es sich handele, hält er geheim.

Was kostet ein "ACM City"? "Circa 15 000 Euro", sagt Leibold. Er sagt aber auch, was das Auto einsparen soll: Es stößt 70 Prozent weniger CO² aus und verbraucht 40 Prozent weniger Energie als ein gewöhnliches Auto mit Verbrennungsmotor, so das Ergebnis des Forschungsprojektes.

AZ-Test: Das kann das "Leicht-Mobil" "ACM City"

Ein Fahrersitz, rechts und links Freiraum. An so viel Platz (und daran, dass man im E-Auto "ACM City" in der Mitte statt links sitzt) muss man sich erstmal gewöhnen. Außerdem finde ich: Wenn man mal zu zweit unterwegs ist, ist ein Beifahrer, mit dem man sich unterhalten möchte und der einem gelegentlich auch mal die Wasserflasche reicht, doch ganz angenehm.

Apropos Unterhaltung: Was mir in dem Prototypen des "ACM City" auf Anhieb auffällt, ist, dass ein Gespräch mit den Mitfahrern (die dann hinten sitzen) ganz schön hallt. Doch zu einer Fahrt kommt es während meines Testversuches Nummer 1 gar nicht. Es gibt ein technisches Problem mit der App – der Motor springt nicht an.

Da das Problem auf Anhieb nicht gelöst werden kann, fahre ich in einem anderen "ACM City" mit – auf der Rückbank. Dort sitzt man überraschend bequem: Eben dadurch, dass der Fahrersitz mittig platziert ist, kann man als Beifahrer jeweils links oder rechts beide Beine ausstrecken.

Dafür fällt mir dort hinten etwas anderes auf – und zwar leider nicht im positiven Sinne: Von anderen E-Autos kenne ich es, dass man den Motor beim Start kaum hört. Beim "ACM City" ist die Fahrt vor allem eins: sehr laut.

Wir fahren höchstens 50 Kilometer pro Stunde, das Auto "kann" bis zu 80 fahren. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie laut man den Motor dann arbeiten hört. Das liege jedoch an dem Prototypen, das Endprodukt sei deutlich leiser, versichert mir der Fahrer. Ich hoffe, dass die Fahrt dann auch weniger holprig sein wird.

Beim Test möchte ich unbedingt auch ausprobieren, wie leicht das Tanken ist. An der "Tankstation" – ein großer begehbarer Container voller Batterien – angekommen, öffne ich eine Schublade an einer der Seiten des Autos.

Die Batterien, die schwerer sind als erwartet, lassen sich schnell durch aufgeladene austauschen.

So sehr das Konzept vom schnellen Aufladen überzeugt, umso enttäuschender ist das Fahrzeug selbst. Denn ein Auto, das zunächst gar nicht anspringen will und danach so laut ist, dass man besser immer eine große Vorratspackung Oropax im Handschuhfach dabei haben sollte, wird Münchens Verkehrsproblem leider nicht lösen.

So innovativ ist das "ACM City"

Drei Innovationen nennt Paul Leibold, Leiter des Forschungsprojektes "Adaptive City Mobility" (ACM), als er das E-Auto "ACM City" vorstellt: