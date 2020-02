Zuvor hatte er bereits den Weltcup-Gesamtführenden Martin Fourcade überholt. Dolls starker Auftritt in Slowenien war der finale Mutmacher für das deutsche Biathlon-Team vor der Weltmeisterschaft in Antholz, die am Donnerstag mit der Mixed-Staffel beginnt. "Wenn es jetzt so weitergeht", sagte Doll selbstbewusst, "kann ich wirklich auf eine Medaille schielen."