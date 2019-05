Sie haben das Wort Geschwisterliebe ein wenig zu ernst genommen und damit irgendwie die ganze Geschichte in Game of Thrones mit ausgelöst. So wie es begonnen hat endete es auch für Jaime und Cersei: zusammen.

Was war der Höhepunkt der neuen Folge?

Auf jeden Fall der Clegane-Bowl. Ein blutiger Kampf im einbrechenden Roten Bergfried. Im Hintergrund die brennende Stadt. Zwischendurch fliegt ein Drache vorbei. Viel zu episch. Mega übertreiben. Trotzdem geil.

Was war der Tiefpunkt?

Was ist denn bitte mit Jaime passiert? Ich dachte zunächst er hat vor, Cersei alleine umzubringen und den Krieg so zu beenden, wie er es immer getan hat. Anscheinend haben die Showrunner einfach so eine mehrjährige Charakterentwicklung über den Haufen geschmissen, nur damit seine Schwester nicht allein verschüttet wird.

Bester Dialog?

Bevor sich die beiden Cleganes endgültig die Schädel einschlagen, sagt der Hund etwas sehr interessantes, als er das entstellte Gesicht seines Bruders sieht: "Ja, eindeutig. Das bist du immer gewesen." Lustigerweise ist Gregor Clegane in Game of Thrones von drei verschiedenen Schauspielern verkörpert worden.

Wer ist dem Thron am nächsten?

Kommt drauf an, wer Lust hat, ihn aus den Trümmern des Roten Bergfrieds zu buddeln. Dany hat auf jeden Fall triumphiert. Doch um einen hohen Preis. Ein Fanliebling ist sie jetzt, nachdem sie so viele Unschuldige unnötig verbrannt hat, nicht mehr. Auf Aryas Liste ist inzwischen wieder Platz für eine Königin. Ich würde sagen, dass Jon momentan die besten Chancen auf den Thron hat, sollte davon noch etwas übrig sein.

