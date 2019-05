Überraschend wird es Bran der Gebrochene, Erster seines Names und so weiter und so fort. Allerdings ist er nur Herr über sechs Königslande, da sich der Norden unter Sansa, der Königin des Nordens, für unabhängig erklärt - ohne jeglichen Prostest der anderen. Tyrion bekommt seine "gerechte Strafe": Er wird die Hand des neuen Königs. Jon wird für den Mord an Dany nach Norden an die Mauer geschickt. Dorthin, wo er ja auch eigentlich hingehört. Erstaunlich ist, dass ihn kein Dothraki oder Unbefleckter einfach auf den Straßen der Hauptstadt absticht. So endet das Lied von Eis und Feuer genau dort, wo es begann: jenseits der Mauer.