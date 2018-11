Der coolste Typ im Tatort-Universum: Thorsten Falke

Sonst kann man über diesen Hamburger "Tatort" mit dem Titel "Treibjagd" (Buch: Benjamin Hessler und Florian Oeller) fast nur Gutes sagen. Die einbrechergeplagten Bewohner eines gutbürgerlichen Wohnviertels vertrauen der Polizei nicht mehr, hetzen in einer Online-Bürgergruppe gegen die Ermittler und stacheln einander zur Selbstjustiz an. Die Polizei muss also nicht nur einen Mörder finden (was schnell geht), sondern auch die Anfeindungen aus dem Internet aushalten.