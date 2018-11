Dieser Jakob Gregorowicz strahlt seine Frau am Morgen in der Küche an wie der glückliche Familienvater seine glückliche Familienmutter in der Fernsehwerbung – da weiß man gleich: Mit dem stimmt was nicht. Das weiß man ja auch in der Werbung. Nur weil ein bestimmter Joghurt oder eine Zahncreme im Haus sind, wird das Leben nicht auf einen Schlag super.