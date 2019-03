AZ-Kritik zum TV-Krimi "Tatort: Borowski und das Glück der Anderen": Nicht schrill genug

Dazwischen aber funktioniert dieser Kieler Tatort (Regie: Andreas Kleinert) nicht ganz so schön, weil er sich nicht traut, diesen überdrehten Tonfall beizubehalten. Vor allem am Anfang spielen alle Darsteller übertrieben deutlich, so dass gleich klar ist: So ganz ernst ist es diesmal nicht gemeint. Da irren sich Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) in der Hoteltür – und erwischen zufällig einen international gesuchten Straftäter. Und ihr Chef freut sich sehr. Aber der Zauber dieser Idee verfliegt bald.