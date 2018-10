Tatort: "Blut" ist nichts für Zartbesaitete

Nachdem die Gerichtsmedizin bestätigt, dass es sich im Fall der toten Julia (Lena Kalisch) um einen Menschenbiss handelt, finden die Ermittler Julias Freundin Anna Welter (Lilly Menke) völlig verstört in einem Abwasserkanal. Kurze Zeit später wird sie im Krankenhaus von der vermeintlichen Vampirin im Blutrausch unter laufenden Überwachungskameras ausgesaugt. Wir fühlen uns wie in Polanskis "Tanz der Vampire“, als der leichtsinnige Stedefreund von der Hauptverdächtigen in den Hals gebissen wird und mit fiebrigen Vampir-Alpträumen in den Dämmerzustand einer van Helsing-Halluzination verfällt. Hauptkommissarin Inga Lürsen (Sabine Postel), die nicht an Vampire glaubt, muss verhindern, dass der getreue Assi zum Blutsauger wird.