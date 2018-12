Um was geht es inhaltlich im "Tatort: Damian"?

Der Fall: Ein Doppelmord an einer 17-Jährigen und ihrem Tennislehrer treibt die Kommissare an die Grenze zur Überarbeitung. Überforderung und Stress am Arbeitsplatz sowie Müdigkeit und Burnout als Folgen werden thematisch in "Damian" behandelt. Und das sowohl beim Ermittler-Duo, das wegen eines Feuers einen zusätzlichen Todesfall zu lösen hat, als auch bei Jura-Student "Damian", der an den Erwartungen des Studiums und seiner Familie zu zerbrechen droht.