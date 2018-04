"Unter Kriegern" - Psychogramm eine dissozialen Familie

Die Emotionen finden woanders statt, vor allem in der dissozialen Familie Voss: Vater Joachim (Golo Euler), ein rücksichtsloser Investmentbanker und Sportfunktionär mit höchsten Ansprüchen an sich selbst und vor allem andere, der seine Frau permanent erniedrigt ("Du bist schwach, so schwach!"); Mutter Meike (Lina Beckmann), ohne Hauptschulabschluss in der - auch am altmodischen Mobiliar sichtbaren - Parallelwelt zur kalt-modernen Voss-Villa lebend, dort wie Dreck behandelt wird und am eigenen Kind verzweifelt ("Du bist ein Teufel. Ich hätte dich wegmachen lassen sollen"); und eben jener Sohn Felix (Juri Winkler), der in seinem blütenweißen Hemd mit schwarzer Krawatte vom Vater zu Höchstleistungen dressiert werden soll, von diesem manipuliert wird und sich so zum eiskalten Mobber und Tyrannen entwickelt - und mehr. In diesem kleinen Familienensemble verdichtet sich die Botschaft, wie krank dieser gesellschaftliche Druck machen kann, wenn es um Leistung bis zum Extremen geht, bis zum Erbrechen - im Wortsinn. Der Zweite ist der erste Verlierer. Die sicht- und spürbaren Folgen: Egomanie statt Empathie, Soziopathie statt Sozialdenken.