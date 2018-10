Wie lautet die Sepp-Herberger-Regel des Sonntagabend? Ein Tatort dauert neunzig Minuten. "Tod und Spiele" ist lange unterhaltsam – doch in Erinnerung bleiben die bizarren Eigentore kurz vor Schluss. Bis dahin sieht man gern zu, wie die Dortmunder Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt) mit dem russischen Oligarchen Kambarow (Samuel Finzi) anbandelt, um Zugang zu einer mörderischen Kampfsportszene zu finden. Der Milliardär ist angereist, um Borussia Dortmund zu kaufen – dass das in Deutschland so nicht möglich ist, könnte man durchaus wissen bei der Fußball-ARD –, doch vorerst nimmt er die angebetete Inkognito-Ermittlerin mit zu einem geheimen Gladiatorenkampf: Da ringen Männer mit bloßen Händen um Leben und Tod, um Superreiche zu unterhalten.