Almila Bagriacik spielt nun schon zum vierten Mal Mila Sahin an Borowskis Seite – und so ganz leicht tut man sich natürlich nie neben einem so schrulligen Charakter (Anna Schudt als Film-Kollegin von Jörg Hartmann im Dortmunder "Tatort" kann davon ein Lied singen). Sie kommt allmählich in ihrer Rolle an, und das rundere Zusammenspiel zwischen Held und Heldin kann ja noch kommen. Im Norden hat man Zeit. Der passende Zeitpunkt, sich bei diesem "Tatort" was zum Knabbern zu holen: der Mittelteil.