Und sonst: Alle bekloppt. Der Kriminaldirektor in Göttingen wirft ohne Not eine Reihe von Fahrrädern um, wird von einem Studenten dafür zurechtgewiesen, wedelt aber nur grinsend mit dem Dienstausweis und sagt dann ironisch zu Lindholm: "Willkommen in Göttingen, wo man noch Respekt vor der Polizei hat." Wie soll man vor so einer Polizei auch Respekt haben? Irgendwann war dann jede männliche Rolle mal verdächtig, die Jugendliche geschwängert zu haben. Gleichgültig ächzend nimmt man als Zuschauer dann die endgültige Auflösung zur Kenntnis.