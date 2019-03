Schwer erträgliche Kost für all jene, die an Tabus festhalten. "Das kann jeder sein, ein durchschnittlicher Mann, der auf Teenager steht", meint ein Kriminalbeamter. Tobler lacht: "Mit 14 war ich in meinen Gemeinschaftskundelehrer verknallt."

Tatort: Wohl der Durchbruch für Meira Durand

Normal also? Dass ältere Männer mit minderjährigen Frauen schlafen wollen? Und diese mitmachen? Am Ende entscheidet sich Emily - deren Interpretation für Durand den Durchbruch bedeuten dürfte - gegen, ja gegen wen? Ihre Vaterfigur? Ihren Peiniger? Beides?