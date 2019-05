Inhalt: Worum geht es heute im "Tatort"?

Es geht äußerlich um das Clan-beherrschte Drogen-Milieu am Kottbusser Tor, einer Gegend, die vielleicht "Lonely- Planet"-Reisende und Kreuzberg-Romantiker cool finden, die aber letztlich vor allem eins ist: abgestürzt. Aber in diesem "Tatort" geht es eben nicht um die Kritik an gewaltigen "staatsgewaltfreien Zonen", an denen selbst alte Streifen-Polizeihasen wie Polizeihauptmeister Harald Stracke (Peter Trabner) zerbrechen. Das ist hier nur der Rahmen. Denn es sind vor allem Bürgerkinder, die hier mit dem Stoff versorgt werden, der sie ablenken soll von der Bindungslosigkeit im Leben. Und so sind wir in "Der gute Weg" mit nur einem Schritt vom vermeintlich fremden Brennpunkt in unserem bürgerlichen Milieu – also bei uns selbst.