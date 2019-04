Gleich drei Drehbuchautoren (Christian Zübert, Robert Gold, Jens-Frederik Otto) haben Schirachs "Fall Collini" um weitere Ebenen ergänzt: So blenden wir im Film zurück in das Jahr 1944 in Italien, als 20 Zivilisten von der SS erschossen wurden. Und im Heute ist aus dem gebügelten Großbürgersohn des Romans ein Anwalt mit Migrationshintergrund geworden. So kommt noch eine Aufsteigergeschichte ins Spiel.