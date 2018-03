Dass Johanna Stern (Lisa Bitter) in der ranzigen Küche des Lorenzhofs feststellt, dass das Ludwigshafener Ermittler-Team "in Sachen Kommunikation" noch Luft nach oben hat, ist natürlich ein bisschen ironisch, wenn man bedenkt, dass Drehbuchautor Sönke Andresen und Regisseur Axel Ranisch nach "Babbeldasch" auch im zweiten Experimental-"Tatort" auf volle Impro-Power ihres Ensembles setzen: keine vorgegebenen Dialoge, keine Einsicht ins Drehbuch und erst recht keine Ahnung, wer der Mörder ist. Immerhin sind jetzt Profis statt Laien am Werk, was das Konzept diesmal, mit wenigen Ausnahmen, aufgehen lässt und sogar so manche amüsante Schlagfertigkeit zu Tage bringt. Komischer Typ? Klar, bei "500 Einwohner, zwei Nachnamen". So gar nicht gewöhnen will man sich aber an Doro (Eva Bay), die Nichte des groben Hotelbesitzers Bert Lorenz (Heiko Pinkowski). Die wirkt trotz tiefsten Kindheitstraumas einfach zu absurd überdreht.