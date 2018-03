Die unschönen Seiten des Polizeialltags werden im "Tatort" gekonnt ignoriert

Ständig fragen sich der Zuschauer und Freddy Schenk, ob Ballauf mit seiner Obsession die intakte Familie von Matthes Grevel zerstört, er einen Unschuldigen in den Tod treibt. Das ist nicht nur dramatisch, sondern durchaus auch ein ebenso realistischer wie gern verschwiegener Nebeneffekt der Polizeiarbeit. Solche Dinge passieren, obwohl niemand das will - nur eben nicht im Tatort. Denn dort ist am Ende alles wieder gut, da Matthes Grevel ja tatsächlich der Mörder war, die völlig irrationale Behandlung durch Ballauf also irgendwie doch gerechtfertigt war.

Am Ende der Folge erzählt Ballauf seinem Kumpel Schenk, wie ihn einst am Ende der Ausbildung ein erfahrener Polizist fragte, ob er sich klar sei, was es bedeute, Polizist zu sein: "Du wirst nie gerufen, wenn alles gut ist. Du wirst immer nur gerufen, wenn alles scheiße ist. Erschossen, erstochen, erwürgt, verstümmelt." Damit kann Ballauf umgehen. Ob er auch mit einem folgenschweren Irrtum umgehen kann, wird dem Zuschauer leider vorenthalten - weil der Autor offenbar nicht mutig genug gewesen ist, den eingeschlagenen Weg konsequent bis zum Ende zu beschreiten.

Und genau da liegt das große Problem von "Mitgehangen": Dieser Tatort funktioniert aufgrund der vollständigen Abwesenheit von Spannung nicht als Krimi und aufgrund der Mutlosigkeit auch nicht als Drama. "Weichgekocht", sagt Schenk angewidert, nachdem sich Grevel erhängt hat. Er hätte genauso gut das Drehbuch (Johannes Rotter) meinen können.

