Es hat etwas sehr Beruhigendes, wenn ein Spurensicherer sich in schönstem Fränkisch über den aufgeräumten Tatort äußert. "Kei Essen, kei Gläser, absolut nix, alles blitzblank, zigmal durchgereinicht, nix, ich kenn so was ned." Das verleiht selbst dem reinlichen Altbau-Zimmer mit der blutigen Leiche auf dem Fußboden eine gewisse Gemütlichkeit.