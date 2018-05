Wenn die beiden Kommissare in ihrem dritten Fall nicht ein wenig mehr Professionalität und Profil entwickeln, werden sie es verdammt schwer haben, im Schwarzwald neue Akzente zu setzen. Der Beitrag "Sonnenwende" (Regie: Umut Dag) war jedenfalls nichts Überwältigendes. Das lag nicht an den Schauspielern, sondern vor allem am Drehbuch von Patrick Brunken, das ziemlich viel in diesen Tatort packt und die Kommissare doch recht blass bleiben lässt.