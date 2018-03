Kritik: So war das Santiano-Konzert

Am Samstag spielte Santiano in der Olympiahalle vor 7.000 Zuhörern. Die saßen – bis zu den Zugaben – fast alle brav in ihren Stuhlreihen. Beim dritten Lied kam ein nicht mehr ganz junger Fan in Jeanskutte nach vorne an die Absperrung, stellte sein Bier auf den Boden und begann, mit fast kindlicher Freude zu tanzen und über dem Kopf zu klatschen. Sogleich kam eine Ordnungskraft und bat ihn, zurück an seinen Platz zu gehen. Geknickt schlich er von dannen. Auch weitere Ausreißer, die nach vorne liefen, um Handyfotos zu machen, wurden geduldig an den Platz zurückgeschickt. Gut für die sitzenden Zuschauer: Sie konnten etwas von der Band sehen und nicht nur die Rücken anderer Besucher. Zum Entzücken der Fans spielte die Band ohnehin immer wieder Lieder auf einer vorgelagerten Bühne, fast zum Anfassen nah.