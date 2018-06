Hollywood Vampires auf dem Tollwood: ein famoses Rock-Konzert

Zum Auftakt des diesjährigen Tollwood-Festivals liefern die Hollywood Vampires in der restlos ausverkauften Musik-Arena ein wahrlich famoses Rock-Konzert mit sensationellen Musikern samt Supergroup-Trio an der Front: Aerosmith-Legende Joe Perry interpretiert lässig und mit vielen großen Ringen an den Fingern die Songs von AC/DC über Led Zeppelin und Doors mehr als glänzend, Haupt-Vampir Alice Cooper spukt vorne herum, bläst seine gewaltigen Nüstern auf, schwingt sein Zepter und verwandelt sich zwischendurch überraschenderweise optisch in Guildo Horn.