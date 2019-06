Perfekter Klang in der Olympiahalle

Wie sich jede der sparsamen Noten, die sie spielen, in ein makelloses Ganzes fügt, ist sagenhaft, für den bis zu sechsstimmigen, engelsgleichen Satzgesang gilt das Gleiche. Aber die Sensation ist etwas anderes: Die Eagles spielen nicht nur, sie klingen auch perfekt – in der Olympiahalle!

Was wurde über die Akustik dieser Sportarena schon geschimpft, in Gesprächen zwischen frustrierten Rockfans und auch in dieser Zeitung. Nach diesem Konzert muss man die akustischen Bedingungen der Halle neu bewerten: Wenn absolute Spitzenkönner für den Sound verantwortlich sind wie hier, kann ein Konzert in der akustisch schwierigen Halle hervorragend klingen.

Sogar bei dem von Vince Gill gesungenen "Take It To The Limit" mit seinen ständigen Breaks ist der Hall der Arena kein Problem. Im Umkehrschluss heißt das freilich: Viele Weltstars, die in der Arena akzeptabel bis hundsmiserabel klangen, sollten sich fragen, mit welcher Soundabteilung sie eigentlich durch die Lande fahren. Der Eagles-Wohlklang beginnt in der ersten Hälfte mit ihrem mega-entspannten Country-Rock, mit dem Sound Kaliforniens, mit dem offenen Autodach von "Take It Easy" und den himmlischen Harmonien von "Lyin’ Eyes". Bei aller Schönheit würden diese soften Songs aber kein komplettes Arenakonzert tragen, deshalb wird in der zweiten Hälfte des schlüssig konzipierten Konzerts mehr gerockt.

Womit Joe Walsh ins Zentrum rückt: Der wurde 1975 in die Band geholt, um ihr mehr Schärfe zu verleihen – und der Plan geht bis heute auf. Der 71-Jährige steuert mit seinen Solonummern viele Partysongs bei, etwa "Walk Away", "Life’s Been Good", "Funk # 49" und die zweite Zugabe "Rocky Mountain Way".

"Bei Joe Walsh weiß man nie, was man bekommt, aber es ist immer gut"

Und er ist auch der Gitarrist, der die Band mit seinen wilden, improvisierten Soli zum Rocken bringt, er nimmt sich mitunter sogar eine minimal unsaubere Phrasierung raus. "Bei Joe Walsh weiß man nie, was man bekommt", so bringt es Timothy B. Schmit auf den Punkt, "aber es ist immer gut."

Auch am Höhepunkt der Show ist er beteiligt: Und das ist, eh klar, das zweistimmige Gitarrensolo von "Hotel California". Er und Steuart Smith wandeln manche Linien minimal ab, halten sich aber sehr eng an die Plattenversion – das gilt für sämtliche Arrangements der Eagles.

Nur einmal, bei "Desperado", einer weiteren Zugabe, setzt die Perfektion kurz aus. Don Henley kämpft in den unteren Lagen mit seiner Stimme, besonders am Anfang, als sie nackt neben den Klavierakkorden steht. Aber dieser kurze Einbruch des Menschlich-Fehlbaren lässt diesen besonders emotionalen Song fast noch berührender klingen.

