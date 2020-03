Stattauto, Sixt, Share Now: Die Carsharing-Anbieter in München

In München gibt es besonders viele Carsharing-Anbieter. Sie unterscheiden sich in ihren Angeboten in Preis, Verfügbarkeit und Geschäftsmodell.

Stattauto: Dieser Carsharing-Anbieter ist einer der ältesten in München. 1992 gegründet, will sich das Unternehmen auch sozial engagieren und bietet zum Beispiel Bedürftigen und Langzeitarbeitslosen Jobs im Unternehmen. Eine Mitgliedschaft kostet 500 Euro Kaution, 40 Euro Aufnahmegebühr und dann 6 Euro im Monat. Dazu kann eine Versicherung abgeschlossen werden, die pro Jahr 68 Euro kostet. Die Leihgebühr für einen Kleinwagen beträgt zum Beispiel 26,50 Euro für 24 Stunden.

Sixt Share: Der Mietwagen-Verleiher Sixt bietet nun auch Carsharing. Die Buchung läuft über eine App, der Fuhrpark umfasst viele verschiedene Fahrzeuge. Je nach Tageszeit und Auslastung variieren die Preise, die Miete für ein Auto beginnt bei 9 Cent pro Minute oder 59 Euro pro Tag.

Share Now: Das Angebot Share Now wird in einer Kooperation von Daimler und BMW angeboten, die Autos kommen daher immer von einem der beiden Autohersteller (BMW, Mini, Mercedes, Smart). Die Buchung funktioniert mit einer App, die Autos können innerhalb des Geschäftsgebietes im Stadtgebiet geparkt werden. Nutzer zahlen nichts für das Parken, Tanken oder die Versicherung, dafür fangen die Tarife aber bei 19 Cent pro Minute an.

Miles: Dieser Carsharing-Anbieter berechnet nicht die genutzten Minuten, sondern die Kilometer. Dadurch sollen die Nutzer keinem Zeitdruck ausgesetzt sein und sicherer fahren können. Eine Anmeldung ist kostenlos, der Basistarif kostet 89 Cent pro Kilometer und eine zusätzliche Buchungsgebühr von einem Euro pro Buchung. Parkminuten kosten dann nur 29 Cent. Günstiger sind die Langzeit-Tarife, diese kosten 35 Euro (für 6 Stunden und 75 km) oder 59 Euro (für 24 Stunden und 150 Kilometer). Bei Miles kann man auch Lieferwagen mieten.

