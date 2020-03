München - So schnell kann's gehen. Vor sechs Jahren freute sich die österreichische Gruppe Wanda noch hoffnungsfroh über die Veröffentlichung ihres ersten Albums "Amore", jetzt steht mit "Ciao" Album Nummer 4 am Start. Wobei der Titel keinesfalls einen Abschied bedeuten soll, eher so etwas wie ein fröhliches Hallo zwischendurch. Dabei hat sich für die Band viel geändert. Gastierte sie vor noch nicht allzu langer Zeit in kleinen Clubs, darf es jetzt schon die Olympiahalle sein. Und die war bei diesem fröhlichen Hallo von Wanda so gut wie ausverkauft. Und verwandelte sich im Nu in einen brodelnden Hexenkessel.