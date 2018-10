Der Saal gefüllt mit Star-Wars-Fans

Nein, "Star Wars" hob man sich für die zweite Hälfte des Konzerts auf. Nach einer 20-minütigen Pause steht Franz Bader erneut am Mikrofon und will einen Satz anfangen, in dessen Mitte irgendwo der Name George Lucas fällt. Ein lautstarker Applaus unterbricht ihn. Schnell wird klar: Wäre am Sonntag Philharmoniewahl, würde die Musik aus "Star Wars" die absolute Mehrheit bekommen.