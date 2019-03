Rocken, bis der Blitz einschlägt

Genau so wie Pete Lincoln und Andy Scott von der Glamour-Ikone The Sweet. Sie rocken, bis der Ballroom Blitz einschlägt. Kevin Cronin von REO Speedwagon, ultrachic mit grauem Pudelköpfchen und knallgelber Brille, zeigt sich angesteckt vom guten Gefühl. So groß arrangiert, gleich mit einem ganzen Orchester, hat er seine Schmuse-Hits "Can't Fight This Feeling" und "Keep On Loving You" zuvor wohl noch nie gehört. "Rock'n'Roll hält uns jung!", kräht er den Fans zu.