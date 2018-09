Rea Garveys Stimme kann begeistern

Erst bei Garvey-Klassikern wie "Oh My Love", "Guten Tag" und "Wild Love" kommt dann endlich ein bisschen Schwung in die Bude, better late than never. Auch Garveys viel zu kurzer Soloauftritt auf der kleinen Bühne in der Arena, lediglich Stimme und Gitarre, zeigt ganz deutlich, dass da jede Menge Potential steckt, das durchaus begeistern kann. Künstler und Fans auf Augenhöhe, eins zu eins. Und was dann noch dazu kommen kann, ist bestenfalls Dekoration, aber nie Inhalt.