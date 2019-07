Neil Young in der Olympiahalle: krachend bis zur letzten Zugabe

Musikalisch klappt alles müheloser. Young und die jungen Burschen von Promise Of The Real, der Band um Willie Nelsons Sohn Lukas, beginnen mit "Mr. Soul", dem ältesten Song des Abends, den Young mit seiner ersten großen Band Buffalo Springfield aufgenommen hatte. Und in diesem krachenden Stil geht’s fast durchgehend weiter bis zur Schlussnummer "Rockin’ In The Free World", bei der die Band zwei mal einen Schlussakkord spielt, um dann doch noch mal in den hymnischen Refrain einzustimmen, und bis zur letzten Zugabe "Like A Hurricane".