Am Mittwoch macht "Mumford & Sons" in der Münchner Olympiahalle Halt. Schon der Beginn der Show zeigt, dass die Band die Nähe zu ihren Fans sucht. Um zu der mittig gelegenen Bühne zu gelangen, müssen die Musiker mitten durch das Publikum laufen, was ein bisschen an den Einlauf von Boxern in die Arena erinnert. Die Stimmung in der Halle ist beim ersten Lied "Guiding Light" noch etwas verhalten, Partystimmung scheint nur bei den Stehplätzen an der Bühne zu herrschen.