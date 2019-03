Eine Dreiviertelstunde vor Konzertbeginn kommt der in Berlin aufgewachsene deutsch-türkische Sänger BRKN auf die Bühne, ein talentierter junger Mann, der sogar Saxophon spielt. Er heißt eigentlich Berkan und sein mitgereister DJ Hakan. Hakan und Berkan. Das sehr gut gelaunte Publikum lacht und lässt sich auf verschiedene Mitsing-Nummern ein, das Duo performt ein paar Soul-Songs, einer hört sich an wie "Dickes B" von Seeed. Seine Texte sind eher schlicht: "Hey Süße, steig in mein Auto, so was wie du sollte nicht Bus fahren, sondern Mustang."