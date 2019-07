Ganz nach dem bayerischen Motto "Nicht geschimpft ist gelobt genug" (denken Sie sich den Dialekt bitte selber) also heißt das übersetzt: recht viel mehr geht eigentlich nicht. Zumindest für die fünf Jungs aus Graz gilt das an diesem Abend ausnahmslos. Mit ihrem typischen Charme und einer absoluten Spielfreude braucht die Band nur wenige Minuten, um das Publikum in der vollen Musikarena auf seiner Seite zu haben.