Überraschungsgast Alice Sara Ott und Malakoff Kowalski

Als Überraschungsgast hat Gonzales Alice Sara Ott eingeladen, die – passend zu dessen Pantoffeln – barfuß da ist. Sie spielt zwei Gonzeles-Kompositionen, denen sie mit einem Anschlag, der den Tönen Klang- und Freiraum verschafft, wunderbare Klassizität verleiht.

Dagegen ist der zweite Gast, Malakoff Kowalski, mit seinem impressionistischen Pianogeperle zu glatt. Was auch Gonzales, der lustig mit seiner Harmonika-Tröte dazukommt, nicht wegblasen kann, aber wegspielt. Und zwar, in dem er wieder den Flügel übernimmt und boogie-woogie-rockt, aber eben nicht an einem sanft verstimmten Saloon-Piano, sondern am Konzertflügel. Denn Gonzales ist ja kein Szenemusiker mehr, sondern arrivierter Superstar, der nebenher noch ironisch-bewundernde Hommagen einbaut, indem er Britney Spears’ „Hit Me Baby One More Time“ und Kurt Cobains „Smells Like Teen Spirit“ an den Tasten analysiert und dann elegant ineinanderschiebt. Zuvor wurde noch gerappt, wobei das Publikum mitschnippen durfte, oder ein bewundernder Bach-Tastenwitz gerissen, in dem Gonzales zeigt, dass ein Melodie-Einfall von zehn Tönen, nur ein wenig hin und her transponiert, schon ein einfallsreiches Stück ergeben kann.