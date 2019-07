Riesenjubel, als Jon sagt: "Mach es, David" und die ersten Töne vom ersten Bon-Jovi-Hit "Runaway" ertönen. Riesenjubel auch bei Stücken wie "You Give Love A Bad Name", "Keep the Faith" oder "It's My Life", das in Deutschland zur Fußball-EM 2000 rauf und runter lief. Nach "This House is not for Sale", dem Titelstück des jüngsten Albums, kommt gleich das Rock-Kraftpaket "Raise Your Hands".