Für BAP-Gründer und -Frontmann Wolfgang Niedecken, so sagt er gleich zur Begrüßung, ist der Circus Krone "heiliger Boden". Hier haben vor Urzeiten die Beatles und die Rolling Stones gespielt, als er als kleiner Junge vor dem Fernseher saß und fasziniert die Bilder von der BRAVO-Beatles-Blitztournee verschlang. "Und heute stehe ich selber hier. Vielleicht sogar genau an der Stelle, an der einst John Lennon stand."