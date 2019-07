Mega-Star Pink: Party-Time im Olympiastadion

Natürlich legt sie mit "Get the party started" los und vollführt dazu an einem pink erleuchteten Kronleuchter waghalsige Drehungen. Es folgt der Tour-Hit "Beautiful Trauma", bevor sie den schwarzen Glitzerbody gegen ein konservativeres langes Kleid tauscht und mit "Just like a pill" und "Who knew" auf Nostalgie-Kurs setzt.