Gefahr: Lücken im Grünwalder Stadion

Ja, so werden wohl alle Spiele wieder ausverkauft. Aber am Ende dürfte es viele Lücken auf den Rängen geben, weil die Leute Karten für Spiele gekauft haben, zu denen sie dann gar nicht fahren. Stattdessen müssen viele draußen bleiben, die in dieser Saison endlich mal wieder ein Giesinger Fußball-Fest mitfeiern wollen. Bei den "Roten" vom FC Bayern kann man im Alltag oft beobachten, wie groß die Lücken in der Arena klaffen, weil die Leute zwar Tickets, aber keine Lust auf den VfL Wolfsburg oder Champions-League-Gruppenspiele haben.