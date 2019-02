Es gibt wenig, was so viel Bewegung in eine festgefahrene politische Situation bringt, wie ein erfolgreiches Volksbegehren. Noch dazu, wenn das sehr anspruchsvolle Quorum, also die Mindestbeteiligungsgrenze, so eindrucksvoll übersprungen wird wie beim bayerischen Artenschutz-Volksbegehren. Grund genug für den Bauernverband, den Kurs zu ändern. Es hat wenig Sinn, einem so großen Teil der Bevölkerung ideologisches "Bauern-Bashing" zu unterstellen.