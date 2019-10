Missstände offen ansprechen

Neue Visionen müssen her, gepaart mit dem Mut, die Karten offen auf den Tisch zu legen und Missstände offen anzusprechen: etwa die versicherungsfremden Leistungen, welche die Rentenkasse plündern; oder die Tatsache, dass Beamte und Selbstständige nicht in das System einzahlen. Alleine der Rat, Arbeitnehmer sollten ihr Erspartes in (meist undurchsichtige und teure) Vorsorge-Produkte stecken, ist ein Armutszeugnis – die gesetzliche Rente als wichtigste Säule sollte eigentlich als alleinige Absicherung im Alter reichen.