Daniel Bierofka will zwei neue Löwen

Sicher ist: Die von Trainer Daniel Bierofka geforderten - und von Geschäftsführer Michael Scharold in Aussicht gestellten - zwei Neuzugänge lassen sich so wohl eher nicht überzeugen. Wer auch immer blockiert. Wer auch immer dem Deal noch nicht zugestimmt hat. Egal, wo es hakt. Die Zeit drängt an der Grünwalder Straße 114!