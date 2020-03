Eine Stunde mehr oder weniger? Es ist momentan: unbedeutend. Mit der Corona-Krise hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Viele müssen zuhause bleiben – ob in Quarantäne, Zwangsurlaub oder Home Office. In der Freizeit gilt: nur rausgehen mit triftigem Grund. Plötzlich sind viele von uns (super)reich an freien Stunden, Minuten, Sekunden. Und damit auch an Möglichkeiten, die fehlende Stunde Schlaf morgens oder zwischendrin besser auszugleichen.