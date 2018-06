AZ-Kommentar Wettbewerb durch Flixtrain: sehr gut!

Flixtrain dürfte etwas längere Fahrtzeiten nach Berlin bieten. Aber: Das Angebot wird oft viel billiger sein, schon deshalb eine echte Alternative zu Easyjet und erst recht zu den Fernbussen. Und: Flixtrain könnte in Lücken stoßen, die die Bahn fahrlässig offen gelassen hat: Nachtzüge, aber auch Verbindungen am späten Abend (hier geht's zum Artikel mit allen Infos zu den Flixtrain-Plänen). Heute fährt der letzte Zug von Berlin nach München vor halb acht am Abend. Wetten, dass sich genügend Münchner finden, die in Berlin noch Abendessen wollen und erst danach den Zug zurück nehmen?