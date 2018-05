Die Bayern müssen akzeptieren, dass auch andere Mannschaften Glück haben

Noch dazu, wenn sich der Verein gefühlt nur in der Champions League wirklich ernst und wahr genommen fühlt. In der Liga beklagen sich die Verantwortlichen ja des Öfteren über mangelndes Niveau der anderen Teilnehmer und die daraus resultierende Langeweile. Aber wer sich dann endlich mit den Besten in der Königsklasse misst, muss auch akzeptieren, dass es bessere Mannschaften gibt - oder eben effizientere beziehungsweise glücklichere.