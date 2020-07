Dass die Bundesregierung nun auch noch die Reisewarnungen für die bei Deutschen beliebte Türkei kassieren will, macht vor diesem Hintergrund nachdenklich. Ein Blick in die USA, wo in Florida, dem Paradies für amerikanische Pauschalreisende, die Ärzte bei der Behandlung von Covid-19-Patienten am Limit sind, hätte dem Auswärtigen Amt Warnung genug sein können.