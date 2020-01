Die Linken sprechen im Wahlkampf auch die 270.000 Münchner an, die in Armut leben. Ein Thema, das gerade im reichen München ein riesiges Problem ist. Hier gilt schon als arm, wer 1.350 Euro netto verdient. In Berlin liegt die Grenze bei 967 Euro, im Bundesschnitt bei 1.096 Euro.