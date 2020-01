Das Ganze erinnert an die "Bundeslöschtage" am Ende der Ära Kohl, als im Kanzleramt bergeweise Akten in den Reißwolf wanderten und Daten gelöscht wurden. Der früheren Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen musste klar sein, dass die Daten auf ihrem Handy für das Parlament bei der Aufklärung der Berateraffäre von Bedeutung sind. Dennoch hat sie offenbar selbst sämtliche SMS-Nachrichten von ihrem zweiten Handy gelöscht. Ihr Umgang mit dem Parlament wird immer mehr zu einem Skandal, und es wäre nicht übertrieben, sie mit Rücktrittsforderungen zu konfrontieren.