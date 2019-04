Wer in München eine Mietwohnung ergattert hat, die für ihn einigermaßen passend ist, tut gut daran, so bald nicht wieder auszuziehen. Am besten nie mehr. So ist völlig klar, dass bei jedem Wohnungswechsel eine weit höhere Miete nicht zu vermeiden wäre. Wenn man überhaupt etwas findet, das ins Budget passt. Und so wohnen in München Familien in eigentlich zu kleinen Wohnungen oder eigentlich getrennte Paare immer noch zusammen. Das alles so lange, bis sie von Mieterhöhungen doch noch vertrieben werden. Wer neu nach München kommt, zum Studieren, zum Arbeiten, kann froh sein, wenn er überhaupt etwas findet.